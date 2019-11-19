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Ferdi Kadıoğlu Milli takımda alkış topladı

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Giriş Tarihi: 19.11.2019
FERDİ KADIOĞLU MİLLİ TAKIMDA ALKIŞ TOPLADI

'de iki sezon boyunca ligde sadece 87 dakika boyunca süre alan U21 Takımı'nda başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe'de iki sezon boyunca ligde sadece 87 dakika süre alan U21 Takımı'nda başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

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