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Mert Hakan Yandaş: Hedefim yurt dışına transfer olmak

SPOR
Giriş Tarihi: 19.11.2019
HEDEFİM YURT DIŞINA TRANSFER OLMAK

Transferde 4 büyüklerin gözdesi olan Sivaslı Mert açıkladı... Yıldız futbolcu, "Hedefim olmak. Menajerime teklifler geliyor" dedi.

Transferde 4 büyüklerin gözdesi olan Sivaslı Mert Hakan Yandaş hedeflerini açıkladı... Yıldız futbolcu, "Hedefim olmak. Menajerime teklifler geliyor" dedi.

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