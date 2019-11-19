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Banega: Burada çok mutluyum

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Giriş Tarihi: 19.11.2019
BANEGA: BURADA ÇOK MUTLUYUM

Sezon sonunda Sevilla ile sözleşmesi bitecek olan 'nın ismi ve ile anılıyordu. Ancak Arjantinli yıldız kulüplerimizi üzecek açıklamalar yaptı. Banega, " sözleşme için acele etmiyorum. Çünkü burada rahatım ve çok mutluyum" dedi.

Sezon sonunda Sevilla ile sözleşmesi bitecek olan Ever Banega'nın ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Ancak Arjantinli yıldız kulüplerimizi üzecek açıklamalar yaptı. Banega, " sözleşme için acele etmiyorum. Çünkü burada rahatım ve çok mutluyum" dedi.

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