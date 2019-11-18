Galatasaray'da şok! Luyindama sakatlandı...

Galatasaray'da kabus sürüyor. Radamel Falcao, Florin Andone ve Ryan Babel'in ardından Fernando Muslera da sakatlar kervanına katılmıştı. Galatasaray'a bir kötü haber de Luyindama'dan geldi.

Galatasaray'da sakatlık kabusu sürüyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da, bir sakatlık şoku daha yaşanıyor.

Falcao ve Andone'nin ardından Babel ile Muslera'nın sakatlanmasıyla sarsılan sarı-kırmızılılarda sakatlık kervanına Luyindama da katıldı.

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, ülkesinin Gambiya ile oynadığı karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti.