Luyindama 20 milyon Euro

Galatasaray'da sezonun en istiklarlı isimlerinden biri olarak dikkatleri çeken Christian Luyindama'nın fiyatı belli oldu! Özellikle İngiliz takımlarının izlediği Kongolu yıldızın fiyatını 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi...

'da sezonun en istiklarlı isimlerinden biri olarak dikkatleri çeken'nın fiyatı belli oldu!.. Sarı-Kırmızılı yönetimin özelliklekulüplerinin yakından takip ettiğistoperin bonservisiniolarak belirlediği öğrenildi.yönetimi devre arasında bu rakamın altındaki bir teklif gelirse kabul etmeyecek.de yıldız futbolcunun mutlaka kalmasını istiyor.sezon formununzirvesindeolan Luyindama,Ada kulüpleriningözdesi.