Büyük bir başarı göstererek Euro 2020 vizesi alan A Milliler, kuraya 3. torbadan girecek. 24 takımın katılacağı kura çekiminde, 4'er takımlı 6 grup ortaya çıkacak. A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2020'de maçlarını oynayacağı ülkeler ve gruptaki rakipleri 30 Kasım'da Romanya'da çekilecek kura çekimiyle belirlenecek.

bir başarı göstererekvizesi alan A Milliler, kuraya 3. torbadan girecek.24 takımın katılacağı kura çekiminde, 4'er takımlı 6 grup ortaya çıkacak.'de maçlarını oynayacağı ülkeler ve gruptaki rakipleriçekilecek kura çekimiyle belirlenecek.2020 finalleri İtalya'nın başkentistart alacak. Final maçı ise'daki'nda oynanacak. Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kezdüzenlenecek. 6 grupta oynanacak maçlarda ilk iki sırayı takımlar bir üst tura yükselecek. En iyi puana sahip 4 üçüncü dekalacak.TÜRKİYEFRANSAİNGİLTEREBELÇİKAİTALYAİSPANYAPOLONYAALMANYAUKRAYNAHIRVATİSTANHOLLANDARUSYAFİNLANDİYAİSVEÇÇEKYAAVUSTURYAPORTEKİZİSVİÇRE