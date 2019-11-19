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Uğurcan Çakır'a Juventus kancası

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Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
UĞURCAN ÇAKIR'A JUVENTUS KANCASI

'un genç file bekçisi , adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Bordo mavili forma altında gösterdiği performansla 'a kadar yükselen Çakır, İtalyan devi 'un radarına girdi.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 'un tecrübeli file bekçisi , 'dan sonra İtalya'da da Merih'in takım arkadaşı olabilir. Çakır'ı Juve ve Leipzig yakın takipte..

Bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır kısa sürede Avrupa devlerini peşine takmıştı. İngiltere'de Liverpool ve Newcastle'nın radarına giren 23 yaşındaki eldiveni ve Leipzig'in de gündemine aldığı öğrenildi.

Uğurcan daha önce verdiği röportajlarda Trabzonspor'da kupalar kazandıktan sonra Avrupa'ya gitme hayali olduğunu açıklamıştı.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi, Juventus'a gittiği takdirde Milli Takım'da önünde oynayan stoper Merih Demiral ile aynı formayı terletecek. Juventus'un efsane kalecisi Buffon, bu yıl son sezonunu geçiriyor. Kaleyi uzun yıllar sağlama almak isteyen İtalyan devinin Uğurcan ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

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