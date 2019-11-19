Uğurcan Çakır'a Juventus kancası
Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Bordo mavili forma altında gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Çakır, İtalyan devi Juventus'un radarına girdi.
Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, Milli Takım'dan sonra İtalya'da da Merih'in takım arkadaşı olabilir. Çakır'ı Juve ve Leipzig yakın takipte..
Bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır kısa sürede Avrupa devlerini peşine takmıştı. İngiltere'de Liverpool ve Newcastle'nın radarına giren 23 yaşındaki eldiveni Juventus ve Leipzig'in de gündemine aldığı öğrenildi.
Uğurcan daha önce verdiği röportajlarda Trabzonspor'da kupalar kazandıktan sonra Avrupa'ya gitme hayali olduğunu açıklamıştı.
Trabzonspor'un başarılı kalecisi, Juventus'a gittiği takdirde Milli Takım'da önünde oynayan stoper Merih Demiral ile aynı formayı terletecek. Juventus'un efsane kalecisi Buffon, bu yıl son sezonunu geçiriyor. Kaleyi uzun yıllar sağlama almak isteyen İtalyan devinin Uğurcan ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.
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