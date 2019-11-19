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Milli Takım'ın genç yıldızları Avrupa'nın devlerine peşlerine taktı! Real Madrid, Barcelona, M.United pusuda

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Giriş Tarihi: 19.11.2019
DEVLERİ PEŞİNE TAKTILAR

ile büyük başarılar elde eden genç yıldızlarımız her maçta gölge gibi takip ediliyor... Dev kulüpler onların transferini öncesi bitirmekte kararlı.

Milli Takım'da başarılı bir performans gösteren yıldızlarımız devlerin kıskacında... , , , , , , Uğurcan Çakır ve gölge gibi takip ediliyor.



HER MAÇ İZLENİYORLAR
Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona tarafından takip ediliyor.



Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ise 'ın radarında.



ARSENAL İKİ YILDIZI İZLİYOR
Uğurcan'ı , Zeki Çelik'i Milan, Yusuf Yazıcı ve İrfan Can'ı tarafından izleniyor.



G.Saray'dan 'ye geçen Ozan Kabak ise 'in takibinde.

'ın stoperi Merih Demiral, müthiş bir kariyer planlamasıyla 'a oldu. ve gibi dev kulüpler onu takip ediyor.


Merih Demiral sakin ve olgun futboluyla savunmayı çok rahatlatıyor. Genç yıldızımız, 'nda da en büyük kozlarımızdan.

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