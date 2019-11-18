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Sörloth’tan yeşil ışık

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Giriş Tarihi: 18.11.2019
SÖRLOTH’TAN YEŞİL IŞIK

 Yönetimi'nin 'un bonservisini almak için kulübüne teklif yapacak olması Norveçli yıldızı heyecanlandırdı. Bordo- Mavili kulübün 2 yıllığına kiraladığı Sörloth, "Trabzonspor'da çok mutluyum. Bonservisimin alınması beni sevindirir" diye konuştu.

Trabzonspor Yönetimi'nin 'un bonservisini almak için kulübüne teklif yapacak olması Norveçli yıldızı heyecanlandırdı. Bordo- Mavili kulübün 2 yıllığına kiraladığı Sörloth, "'da çok mutluyum. Bonservisimin alınması beni sevindirir" diye konuştu.

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