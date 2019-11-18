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Sonuna kadar Sosa

SPOR
Giriş Tarihi: 18.11.2019
SONUNA KADAR SOSA

Sosa’nın ’la olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak olması sevinç yaşattı. Arjantinli yıldızın 2 yılın ardından Bordo-Mavililer için futbolcu izlemesi ardından da teknik ekipte yer alması planlanıyor.

Trabzonspor Sosa ile sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıl daha uzatmak için anlaşmaya vardı. 2 yıl sonunda Sosa önce Trabzonspor için oyuncu izleyecek ardından da yardımcı antrenör olacak. Sosa'nın antrenör olmadan önce Trabzonspor için ve Avrupa'da oyuncu izleyeceği ve daha sonra gerekli belgeleri sahip olmasıyla birlikte 'un teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alacağı ifade edildi. Sosa'nın ilerleyen yıllarda da Trabzonspor'u çalıştırmayı oldukça istediği öğrenildi

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Trabzonspor Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo- Mavili oyuncular idmanda ayak tenisi oynadı.

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