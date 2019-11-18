Sonuna kadar Sosa
Giriş Tarihi: 18.11.2019
Sosa’nın Trabzonspor’la olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak olması sevinç yaşattı. Arjantinli yıldızın 2 yılın ardından Bordo-Mavililer için futbolcu izlemesi ardından da teknik ekipte yer alması planlanıyor.Trabzonspor Sosa ile sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıl daha uzatmak için anlaşmaya vardı. 2 yıl sonunda Sosa önce Trabzonspor için oyuncu izleyecek ardından da yardımcı antrenör olacak. Sosa'nın antrenör olmadan önce Trabzonspor için Güney Amerika ve Avrupa'da oyuncu izleyeceği ve daha sonra gerekli belgeleri sahip olmasıyla birlikte Trabzonspor'un teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alacağı ifade edildi. Sosa'nın ilerleyen yıllarda da Trabzonspor'u çalıştırmayı oldukça istediği öğrenildi
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Trabzonspor Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo- Mavili oyuncular idmanda ayak tenisi oynadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Newcastle’dan Vida harekatı
- Trabzonspor'un gençleri dikkat çekti
- Gelirini en fazla arttıran Trabzonspor
- Türkiye, Andorra'yı iki golle mağlup etti!
- Sörloth’tan yeşil ışık
- Terim istedi yönetim bastırıyor
- Ertuğrul Sağlam TFF 2.Lig ekibiyle anlaştı
- Andorra Türkiye |CANLI
- Fenerbahçe'de son transfer gelişmesi | Bir iyi bir de kötü haber var
- Büyük umutlarla transfer edilmişti! Devre arasında yolcu...
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
- AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
- Almanya'dan Fetullahçı Terör Örgütü'ne skandal destek!
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere müsaade etmeyiz
- Son dakika: İstanbul Havalimanı anlaştı! İki uluslararası havalimanı ile...
- Bangladeş’te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı
- Türkiye'den savunmada flaş "KERKES" adımı! İHA’lar GPS olmayan ortamda görev yapacak
- PKK'nın kalesine dönüşen Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!
- Başbakan Ersin Tatar’dan KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki!