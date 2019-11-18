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Hoşgeldin Ahmed Kutucu

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Giriş Tarihi: 18.11.2019
HOŞGELDİN AHMED

Milli Takımı'nın kendisine yaptığı teklifi, "'de oynamak istiyorum" diyerek reddeden , dün A Milli Takımımız'daki ilk maçına çıktı.

Almanya Milli Takımı'nın kendisine yaptığı teklifi, "'de oynamak istiyorum" diyerek reddeden , dün A Milli Takımımız'daki ilk maçına çıktı. Andorra karşısında ilk A Milli heyecanını yaşayan 2000 doğumlu oyuncu, ortaya koyduğu performansla da tam not aldı. 'yı reddedip Türkiye'yi seçen Ahmed, taraftarların da gönlünde taht kurdu.

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