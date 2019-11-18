Newcastle’dan Vida harekatı
Giriş Tarihi: 18.11.2019
4 İngiliz kulübünün de gündeminde olan Vida için Newcastle resmi teklif yapacak. Newcastle'ın 10 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.KARTAL'DA İngiliz kulüplerinin gözdesi olan Domagoj Vida için Newcastle bir adım öne geçti. İngiliz kulübünün Vida için bu ay sonuna kadar Beşiktaş'a resmi teklifte bulunması bekleniyor. Newcastle'ın 10 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
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