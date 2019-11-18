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Newcastle’dan Vida harekatı

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Giriş Tarihi: 18.11.2019
NEWCASTLE’DAN VİDA HAREKATI

4 İngiliz kulübünün de gündeminde olan için resmi teklif yapacak. Newcastle'ın 10 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

KARTAL'DA İngiliz kulüplerinin gözdesi olan Domagoj Vida için Newcastle bir adım öne geçti. İngiliz kulübünün için bu ay sonuna kadar Beşiktaş'a resmi teklifte bulunması bekleniyor. 'ın 10 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

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