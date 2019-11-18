Ozan Tufan'dan Şenol Güneş'e teşekkür
Türkiye'nin Andorra'yı 2-0 yendiği mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Ozan Tufan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında övgüyle konuştu.
A Milli Takım futbolcularından Ozan Tufan, Andorra'dan Türkiye'ye dönüş sonrası konuştu. Ozan Tufan, Bursaspor'dan da hocası olan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
A Milli Takım'ın Andorra deplasmandan Türkiye'ye dönmesinin ardından Ozan Tufan havalimanında açıklamalarda bulundu.
Biresey performansının sorulması üzerine Ozan Tufan, "Çok zorlu süreçlerden geçtiğimizi herkes biliyor. Zor dönemler geçirdim. Önemli olan yağa kalkmaktı, bunu başardım. Daha da üstüne koyacağım. Önemli olan Fenerbahçe'yi en yukarılara çıkarmak ve Milli Takım'a katkı sağlamak. Faydalı olabiliyorsam, ne mutlu bana." dedi.
Bursaspor'da da birlikte çalıştığı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten övgüyle bahseden 24 yaşındaki futbolcu, "Şenol Hoca çok tecrübeli, çok deneyimli ve aynı zamanda iyi kalpli bir insan. Benden her zaman daha fazlasını yapmamı istedi. Ona da teşekkür ederim. Onun adına da çok seviniyorum, inşallah daha nice zaferlerimiz olur. EURO 2020'de de iyi işler yapmak istiyoruz. Şenol Hoca gençlere şans veren bir teknik adamdır. Milli Takım'da da bunu görüyoruz. Oynayan, oynamayan herkesi sıcak tutan bir teknik adam, ona da teşekkürler. Milli Takım için her şeyin daha da güzel olmasını diliyorum." diye konuştu.
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