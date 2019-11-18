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Ay yıldızlılar yurda döndü

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Giriş Tarihi: 18.11.2019
AY YILDIZLILAR YURDA DÖNDÜ

İzlanda ile 0-0 berabere kaldığımız mücadelenin ardından Andorra'ya giden , 2-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkan milliler yurda döndü.

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

Ay-yıldızlılar, sabah saatlerinde özel uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Milli kafilede, teknik direktör Şenol Güneş'in yanı sıra Avrupa'da forma giyen isimler yer almadı.

Şenol Güneş'in, Ümit 'ın 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Andorra ile oynayacağı maçı izlemek için bu ülkede kaldığı, futbolcuların ise kulüp takımlarının olduğu şehirlere gittiği öğrenildi.

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