18 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe hayata geri döndü

SPOR
Giriş Tarihi: 18.11.2019
FENERBAHÇE HAYATA GERİ DÖNDÜ

Euroleague’de aldığı yenilgiler nedeniyle kaos yaşayan F.Bahçe ligde Tofaş’ı devirerek moral buldu. F.Bahçe'de Melih attığı 29 sayıyla yıldızlaştı. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-Afyon: 68-72, Beşiktaş-Bursaspor: 80-59.

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en önemli maçında Fenerbahçe deplasmanda Tofaş82-76 yenerek hayata döndü. Euroleague'de aldığı yenilgilerle sarsıntı yaşayan Kanarya rakibi önünde ilk yarıyı da 38-32 önde kapattı. F.Bahçe'de Melih attığı 29 sayıyla yıldızlaştı. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-Afyon: 68-72, Beşiktaş-Bursaspor: 80-59.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN