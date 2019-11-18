18 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Onyekuru'nun aklı fikri Galatasaray’da

SPOR
Giriş Tarihi: 18.11.2019
ONYEKURU'NUN AKLI FİKRİ GALATASARAY’DA

G.Saray’a gitmek isteyen Onyekuru Lokomotiv ve ’nın tekliflerini geri çevirdi.. İşte Takvim Gazetesi’nin 18 Kasım 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberleri…

G.Saray'ın etmek istediği Monaco'lu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takıma gitmek için Rus ekiplerinin tekliflerini geri çevirdi. MESAJI VERDİ
Fransız medyasına göre, Nijeryalı yıldız kanat oyuncusu Lokomotiv Moskova ve CSKA Moskova'nın transfer tekliflerini geri çevirdi. Onyekuru'nun, menajeri William D'Avila ile görüşerek devre arasında eski takımı 'a gitmek istediğini ifade etti.

NZONZİ 1 YIL DAHA CİMBOM'DA
İtalyan medyası, G.Saray'ın Roma'dan kiraladığı Nzonzi için sarı- kırmızılıların opsiyon hakkını kullanacağını ve Fransız yıldızın 1 yıl daha Cimbom'da kalacağını yazdı.

MARİANO'YA MALLORCA KANCASI
G.Saray'ın gözden çıkardığı Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Mariano'ya ekiplerinden Mallarca talip oldu. Devre arası görüşmeler başlayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN