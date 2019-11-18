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Fenerbahçe'den Robin Quaison’a tam puan

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Giriş Tarihi: 18.11.2019
ROBİN QUAİSON’A TAM PUAN GELDİ!

’nin scout ekibi, Milli Takımı’nın golcüsünü teknik ekibe önerdi. Scout ekibinin verdiği raporda İsveç'in 2. golünü atan Quaison'un geçer not aldığı Puscas'ın ise beğenilmediği öğrenildi. Quaison için son kararı verecek.

Fenerbahçe scoutları perşembe gecesi İsveç'in Romanya'yı deplasmanda 2-0 yendiği maçta 2 forvet oyuncusu George Puscas ile Robin Quaison'u izlemişti. Scout ekibinin verdiği raporda İsveç'in 2. golünü atan Quaison'un geçer not aldığı Puscas'ın ise beğenilmediği öğrenildi. Quaison için son kararı Ersun Yanal verecek.

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