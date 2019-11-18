Fenerbahçe'den Robin Quaison’a tam puan
Giriş Tarihi: 18.11.2019
Fenerbahçe’nin scout ekibi, İsveç Milli Takımı’nın golcüsünü teknik ekibe önerdi. Scout ekibinin verdiği raporda İsveç'in 2. golünü atan Quaison'un geçer not aldığı Puscas'ın ise beğenilmediği öğrenildi. Quaison için son kararı Ersun Yanal verecek.Fenerbahçe scoutları perşembe gecesi İsveç'in Romanya'yı deplasmanda 2-0 yendiği maçta 2 forvet oyuncusu George Puscas ile Robin Quaison'u izlemişti. Scout ekibinin verdiği raporda İsveç'in 2. golünü atan Quaison'un geçer not aldığı Puscas'ın ise beğenilmediği öğrenildi. Quaison için son kararı Ersun Yanal verecek.
ELJİF ELMAS'A CEZA GELİYOR
Kulübü Napoli'den izinsiz olarak basına açıklama yapan Eljif Elmas'a para cezası verilecek.
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