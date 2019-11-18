Fenerbahçe'de Ozan Tufan’ın imzasına Ada engeli

Fenerbahçe'nin bu sezonun en faydalı oyuncularından biri olarak gösterilen ve yönetimin sözleşme uzatmayı planladığı Ozan Tufan'a Leicester City ve Crystal Palace'dan teklif geldi. Fenerbahçe, Ozan Tufan’ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanırken Leicester City ve Crystal Palace’ın teklifi ile şok oldu.

enerbahçe'nin

GUSTAVO

enerbahçe'nin

bu sezonunen faydalı oyuncularındanbiri olarak gösterilenve yönetiminsözleşme uzatmayıplanladığıteklif geldi.bu teklif sonrasındaile imzalamayı planladığı yeni sözleşmeyi ertelediği iddia ediliyor. Gelişmelerin nasıl olacağı ise merak konusu.sürenteknik ekibemaçında oynamak istediğini söylemesi herkesi umutlandırdı. Ancak yine de kulüp doktorlarının kararı esas olacak.yönetimininile sözleşmeuzatma konusundaanlaştığıiddia edildi.İmzanın ocakayında olmasıbekleniyor.Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Fransız internet sitesinde çıkan açıklamasında "Bu takımda herkes şampiyonluğu çok istiyoruz. Hepimiz hedefe kenetlendik. Akıllarda sadece şampiyonluk var" dedi