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Messi İsrail lobisine boyun eğdi

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Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
MESSİ İSRAİL LOBİSİNE BOYUN EĞDİ

Dünya futbolunun en büyük iki yıldızından biri olan Arjantinli Lionel Messi, lobisine boyun eğdi. Daha önce Arjantin ile İsrail arasında oynanması planlanan hazırlık maçı Messi'nin isteği üzerine iptal edilmişti. Ancak bu kez İsrail lobisi, yıldız futbolcuyu ikna etmeyi başararak İsrail'e getirdi.

Bir süredir tartışma konusu olan Arjantin ve Uruguay arasında oynanacak hazırlık maçının 'de oynanmasına karar verildi. İsrail ile arasında yaşanan problemler nedeniyle iki ülke federasyonu 'de oynanması planlanan maç için "farklı şehirde oynansın" diye başvuruda bulunmuştu.

MESSI İSRAİL LOBİSİNE YENİLDİ
Daha önce Arjantin ile İsrail arasında oynanması planlanan hazırlık maçı Messi'nin isteği üzerine iptal edilmişti. Ancak bu kez İsrail lobisi, yıldız futbolcuyu ikna etmeyi başararak İsrail'e getirdi. Arjantin ile Uruguay arasında oynanacak hazırlık maçı saati ile 22.15'te başlayacak ve Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanacak.

SPORSEVERLER ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU
İsrail konusunda geri adım atan Messi, sporseverler tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken rakibi Ronaldo ile kıyaslandı. Her fırsatta Filistin'e ve Filistinli ailelere destek olan Ronaldo, Filistinli çocuklar için 2 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

Messi ise yıllar önce 'teki ağlama duvarını ziyaret etmiş ve bu pozu vermişti.

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