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Alexander Sörloth Trabzonspor için Crystal Palace ile görüşecek

SPOR
Giriş Tarihi: 18.11.2019
SÖRLOTH, CRYSTAL PALACE İLE GÖRÜŞECEK

'daki çıkışını milli takımında da sürdüren Alexander , Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Trabzon'da mutlu olan ve takımda kalmak isteyen Sörloth, Crystal Palace yönetimi ile kolaylık sağlamaları için görüşme yapacak.

formasıyla bu sezon 19 maçta 8 gol, 4 asistlik performans sergileyen ve Norveç Milli Takımı'nda da Faroe Adaları'na karşı 2 kez ağları sarsarak göz dolduran Alexander , birçok Avrupa kulübünün takibine girdi.

TRABZONSPOR İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK

Fırtına, 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth'un performansından bir hayli memnun olduğu için Crystal Palace'tan tapusunu da istiyor. Gelecek sezon maçların yarısında oynarsa Trabzonspor 6 milyon euro karşılığında Sörloth'u renklerine katmak zorunda. Ancak bordo-mavililer bu işi uzatmadan sezon sonunda tamamlamayı hedefliyor.

4 milyon euro gibi bir rakama Norveçli yıldızın kesin transferini bitirmeyi hedefliyor. Sörloth'un da İngiliz ekibiyle görüşüp, kolaylık isteyeceği kaydedildi.

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