Alexander Sörloth Trabzonspor için Crystal Palace ile görüşecek
Trabzonspor'daki çıkışını milli takımında da sürdüren Alexander Sörloth, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Trabzon'da mutlu olan ve takımda kalmak isteyen Sörloth, Crystal Palace yönetimi ile kolaylık sağlamaları için görüşme yapacak.
Trabzonspor formasıyla bu sezon 19 maçta 8 gol, 4 asistlik performans sergileyen ve Norveç Milli Takımı'nda da Faroe Adaları'na karşı 2 kez ağları sarsarak göz dolduran Alexander Sörloth, birçok Avrupa kulübünün takibine girdi.
TRABZONSPOR İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK
Fırtına, 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth'un performansından bir hayli memnun olduğu için Crystal Palace'tan tapusunu da istiyor. Gelecek sezon maçların yarısında oynarsa Trabzonspor 6 milyon euro karşılığında Sörloth'u renklerine katmak zorunda. Ancak bordo-mavililer bu işi uzatmadan sezon sonunda tamamlamayı hedefliyor.
4 milyon euro gibi bir rakama Norveçli yıldızın kesin transferini bitirmeyi hedefliyor. Sörloth'un da İngiliz ekibiyle görüşüp, kolaylık isteyeceği kaydedildi.
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