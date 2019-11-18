Galatasaray'da sakatlar kervanına Ryan Babel de katıldı!

Falcao ve Andone'nin sakatlık haberine bir yenisi daha eklendi. Galatasaray'ın Hollandalı yıldız Ryan Babel de sakatlandı. Babel'in sakatlığı teknik heyeti oldukça zor bir durumda bıraktı.

Hollanda'da sakatlanan Ryan Babel, Estonya ile yapılacak maçın aday kadrosundan çıkartıldı.

Galatasaray'da Falcao'nun durumu belirsizliğini koruyup, Andone dizindeki sakatlık nedeniyle devreyi kapatırken, Hollanda Milli Takım kampından gelen şok haber camiayı üzdü.

Hollanda Mİlli Takımı 'na davet edilen Hollandalı golcü Ryan Babel, sakatlanınca Estonya maçının kadrosundan çıkarıldı.

Babel ile ilgili durum akşam saatlerinde netlik kazanacak. Galatasaray'ın şu an elinde forvet kalmadı.