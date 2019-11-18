Halil İbrahim Dervişoğlu'ndan Trabzonspor yorumu
Brentford oyuncusu olan genç milli yıldız Halil İbrahim Dervişoğlu, Trabzonspor hakkında konuştu. Aslen Trabzonlu olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, "Bu takımın şampiyon olabileceğini düşünüyorum" dedi.
Halil İbrahim Dervişoğlu, sezonun ikinci yarısını bonservisini elinde bulunduran İngiltere Championship ekibi Brentford'da geçireceğini söyledi.
Eredivisie'de 13 müsabakada forma giyen Halil İbrahim, "Sezona iyi başladım. 4 gol attım ve 3 asist yaptım. Ligde ilk senem ve iyi olduğumu düşünüyorum. Daha iyi de olabilirim. Bunu göstermeliyim" değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere'de kendisini daha iyi geliştirebileceğine inandığını aktaran genç golcü, "İlk ayda İngiltere'ye gideceğim. Orada kendimi geliştirmeye bakacağım. Daha iyi yerlere gelmeye çalışacağım. Orada kendimi geliştirmek için her şeyi yapacağım. İngiltere benim için iyi bir nokta" şeklinde görüş belirtti.
TRABZONSPOR'A GÜVENİYOR
Halil İbrahim, Türkiye'deki futbolun üst seviyede olduğunu belirterek, "Türkiye Ligi'ne sıcak bakıyorum. Büyük takımlarda seviye yukarıda ama senelerin ne getireceğini bilemiyorum." dedi.
Trabzonlu olan Halil İbrahim, bordo-mavili takımla ilgili, "Bir Trabzonlu olarak Trabzonspor'un performansına seviniyorum. Ümit Milli Takım'dan arkadaşlar da var. İnşallah daha da iyi olurlar. Bu takımın şampiyon olabileceğini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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