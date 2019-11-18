18 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Halil İbrahim Dervişoğlu'ndan Trabzonspor yorumu

SPOR
Giriş Tarihi: 18.11.2019
DERVİŞOĞLU'NDAN TRABZONSPOR YORUMU

Brentford oyuncusu olan genç milli yıldız , hakkında konuştu. Aslen Trabzonlu olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, "Bu takımın şampiyon olabileceğini düşünüyorum" dedi.

, sezonun ikinci yarısını bonservisini elinde bulunduran İngiltere Championship ekibi Brentford'da geçireceğini söyledi.

Eredivisie'de 13 müsabakada forma giyen Halil İbrahim, "Sezona iyi başladım. 4 gol attım ve 3 asist yaptım. Ligde ilk senem ve iyi olduğumu düşünüyorum. Daha iyi de olabilirim. Bunu göstermeliyim" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de kendisini daha iyi geliştirebileceğine inandığını aktaran genç golcü, "İlk ayda İngiltere'ye gideceğim. Orada kendimi geliştirmeye bakacağım. Daha iyi yerlere gelmeye çalışacağım. Orada kendimi geliştirmek için her şeyi yapacağım. İngiltere benim için iyi bir nokta" şeklinde görüş belirtti.

TRABZONSPOR'A GÜVENİYOR

Halil İbrahim, Türkiye'deki futbolun üst seviyede olduğunu belirterek, "Türkiye Ligi'ne sıcak bakıyorum. Büyük takımlarda seviye yukarıda ama senelerin ne getireceğini bilemiyorum." dedi.

Trabzonlu olan Halil İbrahim, bordo-mavili takımla ilgili, "Bir Trabzonlu olarak 'un performansına seviniyorum. Ümit Milli Takım'dan arkadaşlar da var. İnşallah daha da iyi olurlar. Bu takımın şampiyon olabileceğini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN