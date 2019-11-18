Galatasaray'da Fernando Muslera şoku
Giriş Tarihi: 18.11.2019
Galatasaray, aynı gün içinde Ryan Babel'den sonra Fernando Muslera'dan da kötü haber aldı. Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; "Fernando Muslera bel ağrısı nedeniyle Uruguay Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı"
Galatasaray, kaleci Fernando Muslera'nın bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrıldığını açıkladı.
Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
"Fernando Muslera bel ağrısı nedeniyle Uruguay Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı"
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