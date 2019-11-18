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Galatasaray'da Fernando Muslera şoku

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Giriş Tarihi: 18.11.2019
GALATASARAY'A MUSLERA'DAN KÖTÜ HABER!

, aynı gün içinde 'den sonra 'dan da kötü haber aldı. Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; "Fernando Muslera bel ağrısı nedeniyle Uruguay aday kadrosundan çıkarıldı"

, kaleci 'nın bel ağrıları nedeniyle Uruguay kampından ayrıldığını açıkladı.

Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

"Fernando Muslera bel ağrısı nedeniyle Uruguay Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı"

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