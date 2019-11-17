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Türkiye, Andorra'yı iki golle mağlup etti! Andorra: 0 - Türkiye: 2 MAÇ SONUCU

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Giriş Tarihi: 17.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
TÜRKİYE, ANDORRA'YI İKİ GOLLE MAĞLUP ETTİ!

gitmeyi garantileyen , EURO 2020 elemeleri H Grubu son maçında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. A Millilerimiz rakibi Andorra'yı 'ın iki golüyle 2-0 mağlup ederek grubu 2.sırada bitirdi.

'ye katılmayı bir önceki maçta İzlanda mücadelesinde garantileyen A Milli Takım, H Grubu'nu 23 puanla 2. sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Enes'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.

15. dakikada ceza yayı gerisinde kaleyi karşıdan gören nokta serbest vuruş kullanan 'nun sert şutunda top barajdan döndü.

17. dakikada 'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderi. 0-1

20. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Enes, Josep Gomes'in müdahalesi sonrası yer kaldı. Hakem Kruzliak, beyaz noktayı gösterdi.

21. dakikada topun başına geçen Enes Ünal, penaltıyı gole çevirdi. 0-2

34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Cristian Martinez'in sert vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

İKİNCİ YARI

64. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza yayının dışından yaptığı ortada 'ın yükselerek kafa vuruşunda top auta gitti.

69. dakikada rakip ceza sahasına sol kanattan hızlı giren Ahmed Kutucu'nun kale çizgisine yakın noktadan yerden verdiği pasta defansı topu uzaklaştırdı.

75. dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta uzak direkte topla buluşan Merih Demiral'ın vuruşunda kaleci Gomes son anda topu çıkararak önemli bir gol pozisyonunu önledi.

86. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında çok iyi yükselen Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda top az farkla üst direğin üzerinden auta gitti.

, maçtan 2-0 galip ayrıldı.

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