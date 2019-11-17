Türkiye, Andorra'yı iki golle mağlup etti! Andorra: 0 - Türkiye: 2 MAÇ SONUCU
EURO 2020 gitmeyi garantileyen Türkiye, EURO 2020 elemeleri H Grubu son maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya geldi. A Millilerimiz rakibi Andorra'yı Enes Ünal'ın iki golüyle 2-0 mağlup ederek grubu 2.sırada bitirdi.
EURO 2020'ye katılmayı bir önceki maçta İzlanda mücadelesinde garantileyen A Milli Takım, H Grubu'nu 23 puanla 2. sırada tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Enes'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.
15. dakikada ceza yayı gerisinde kaleyi karşıdan gören nokta serbest vuruş kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda top barajdan döndü.
17. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Enes Ünal düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderi. 0-1
20. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Enes, Josep Gomes'in müdahalesi sonrası yer kaldı. Hakem Kruzliak, beyaz noktayı gösterdi.
21. dakikada topun başına geçen Enes Ünal, penaltıyı gole çevirdi. 0-2
34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Cristian Martinez'in sert vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
İKİNCİ YARI
64. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza yayının dışından yaptığı ortada Kaan Ayhan'ın yükselerek kafa vuruşunda top auta gitti.
69. dakikada rakip ceza sahasına sol kanattan hızlı giren Ahmed Kutucu'nun kale çizgisine yakın noktadan yerden verdiği pasta Andorra defansı topu uzaklaştırdı.
75. dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta uzak direkte topla buluşan Merih Demiral'ın vuruşunda kaleci Gomes son anda topu çıkararak önemli bir gol pozisyonunu önledi.
86. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında çok iyi yükselen Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda top az farkla üst direğin üzerinden auta gitti.
Türkiye, maçtan 2-0 galip ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Büyük umutlarla transfer edilmişti! Devre arasında yolcu...
- Gelirini en fazla arttıran Trabzonspor
- Fenerbahçe'de son transfer gelişmesi | Bir iyi bir de kötü haber var
- Trabzonspor'un gençleri dikkat çekti
- Oğuzhan için kapı çalınacak
- Andorra Türkiye |CANLI
- Terim istedi yönetim bastırıyor
- Ertuğrul Sağlam TFF 2.Lig ekibiyle anlaştı
- Kartal’da Ajeti atağı
- Güneş'ten sürpriz karar! İşte Andorra Türkiye maçı ilk 11'i
- Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
- AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
- Almanya'dan Fetullahçı Terör Örgütü'ne skandal destek!
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere müsaade etmeyiz
- Son dakika: İstanbul Havalimanı anlaştı! İki uluslararası havalimanı ile...
- Bangladeş’te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı
- Türkiye'den savunmada flaş "KERKES" adımı! İHA’lar GPS olmayan ortamda görev yapacak
- PKK'nın kalesine dönüşen Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!
- Başbakan Ersin Tatar’dan KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki!