17 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Gelirini en fazla arttıran Trabzonspor

SPOR
Giriş Tarihi: 17.11.2019
GELİRİNİ EN FAZLA ARTTIRAN TRABZONSPOR

Şampiyonlar Ligi gelirleri dışında, 2018-2019 sezonunda gelirlerini en fazla artıran kulüp oldu. Başkan , "Kulübün hiç kimsenin parasına ihtiyacı yok." dedi.

Başkanı , Şampiyonlar Ligi gelirleri dışında, 2018-2019 sezonunda gelirlerini en fazla artıran kulübün Trabzonspor olduğunu açıkladı.

Başkan Ağaoğlu, "Bizden önceki dönemde 45 bin adetlik forma satışı vardı ancak şu an yaklaşık 140 binin üzerinde forma satışımız var. Bu sezonki hedefimiz 200 bin formayı aşmak. Bu sene kadro maliyetimiz ve operasyonel faaliyetlerimizi üst üste koyduğumuzda senelik giderimiz 250-260 milyon lira civarında gözüküyor. Gelirimiz ise 330 milyon lira." şeklinde konuştu.

KULÜBÜN HİÇ KİMSENİN PARASINA İHTİYACI YOK

Ahmet Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti;

Buradan da çok net olarak şu ortaya çıkıyor. Bu kulübün, hiç kimsenin parasına ihtiyacı yok.

TFF'nin UEFA'da taahhütü var. Sizin uygulamaya koymuş olduğunuz talimatlara Trabzonspor ve bazı kulüpler harfiyen sadık kalıp o limitler içerisinde kadro oluşturup ligde mücadele verirken, limitleri kırarak harcama yapan kulüplerle mücadele içerisine giriyorsunuz.

Bu, adaletin ve haksız rekabetin önünü açmaktır.

Kural koyduysanız, uygulayacaksınız. Uygulamadığınız takdirde, bu ligin finansal açıdan ve kadro oluşumu açısından adaletli ve haksız rekabetten uzak bir lig olduğunu telaffuz etmek mümkün değil.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN