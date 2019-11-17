Gelirini en fazla arttıran Trabzonspor
Şampiyonlar Ligi gelirleri dışında, 2018-2019 sezonunda gelirlerini en fazla artıran kulüp Trabzonspor oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Kulübün hiç kimsenin parasına ihtiyacı yok." dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Şampiyonlar Ligi gelirleri dışında, 2018-2019 sezonunda gelirlerini en fazla artıran kulübün Trabzonspor olduğunu açıkladı.
Başkan Ağaoğlu, "Bizden önceki dönemde 45 bin adetlik forma satışı vardı ancak şu an yaklaşık 140 binin üzerinde forma satışımız var. Bu sezonki hedefimiz 200 bin formayı aşmak. Bu sene kadro maliyetimiz ve operasyonel faaliyetlerimizi üst üste koyduğumuzda senelik giderimiz 250-260 milyon lira civarında gözüküyor. Gelirimiz ise 330 milyon lira." şeklinde konuştu.
KULÜBÜN HİÇ KİMSENİN PARASINA İHTİYACI YOK
Ahmet Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti;
Buradan da çok net olarak şu ortaya çıkıyor. Bu kulübün, hiç kimsenin parasına ihtiyacı yok.
TFF'nin UEFA'da taahhütü var. Sizin uygulamaya koymuş olduğunuz talimatlara Trabzonspor ve bazı kulüpler harfiyen sadık kalıp o limitler içerisinde kadro oluşturup ligde mücadele verirken, limitleri kırarak harcama yapan kulüplerle mücadele içerisine giriyorsunuz.
Bu, adaletin ve haksız rekabetin önünü açmaktır.
Kural koyduysanız, uygulayacaksınız. Uygulamadığınız takdirde, bu ligin finansal açıdan ve kadro oluşumu açısından adaletli ve haksız rekabetten uzak bir lig olduğunu telaffuz etmek mümkün değil.
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