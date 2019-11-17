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Trabzonspor'un gençleri dikkat çekti

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Giriş Tarihi: 17.11.2019
TRABZONSPOR'UN GENÇLERİ DİKKAT ÇEKTİ

'un sezon başında Pendikspor ve Altınordu'dan transfer ettiği gençler milli takımdaki performanslarıyla göz kamaştırdı. 2001 doğumlu olan ve dikkat çeken isimler oldu.

Fırtına'nın sezon başında Pendikspor'dan transfer ettiği ile Altınordu'dan renklerine bağladığı , milli takımdaki performanslarıyla dikkat çekiyorlar.

2001 DOĞUMLU İKİ YILDIZ ADAYI

1 Ocak 2001 doğumlu Atakan Gündüz ve 20 Mart 2001 yılında dünyaya gelen Taha Tunç dikkat çektiler.

İki oyuncunun da gelecekte bordo-mavililerin 'vazgeçilmezi' olması bekleniyor. Taha orta saha, Atakan stoper oynuyor. Taha net şutları ve golleriyle, Atakan ise sertliğiyle biliniyor.

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