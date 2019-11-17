Beşiktaş, West Hamlı Albian Ajeti'yi transfer listesine aldı
Giriş Tarihi: 17.11.2019
Yönetim, Kosova asıllı İsviçreli golcü için devre arasında İngiliz kulübüne kiralama teklifi yapacak. West Ham'da sadece 4 maçta şans bulan Ajeti'nin Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakması bekleniyor.Beşiktaş ara transferde önce forvet hattını güçlendirecek. Transferden sorumlu yöneticiler Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları'nın listenin ilk sırasına İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın formasını giyen Albian Ajeti'yi aldığı öğrenildi. 22 yaşındaki oyuncu sezon başında İsviçre takımı Basel'den West Ham'a transfer oldu.
WEST HAM'DA GOLLE TANIŞAMADI
Basel formasıyla üç sezonda attığı 40 golle dikkat çeken ve sezon başında 9 milyon Euro karşılığında West Ham United'a transfer olan Albian Ajeti yeni takımında çok az şans buldu. 4 maçta toplam 94 dakika süre alan Kosova asıllı İsviçreli oyuncu golle tanışamadı.
KİRAMA TEKLİFİNDE BULUNULACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin İsviçreli oyuncuyu devre arasında kiralık olarak kadroya katması planlanıyor. West Ham'ın da bu sezon çok az şans bulan Ajeti'nin satıl alma opsiyonuyla kiralanması için İngiliz kulübüne teklif yapılacak.
WEST HAM'DA AZ ŞANS BULDU
Beşiktaş'ın listesinde yer alan Ajeti, İngiliz kulübünde çok az şans buldu. Kosova asıllı golcünün devre arası kiralanması gündemde.
AJETI KİMDİR?
YAŞI: 22
MEVKİ: FORVET
ÜLKESİ:İSVİÇRE
OYNADIĞI TAKIMLAR
West Ham (1 sezon)
Basel (2 sezon)
St.Gallen (1 sezon)
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