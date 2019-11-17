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Oğuzhan için kapı çalınacak

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Giriş Tarihi: 17.11.2019
OĞUZHAN İÇİN KAPI ÇALINACAK

'a Ruslar kancayı taktı. kulübü yetkilileri bir süredir ilgilendikleri Siyah-Beyazlı oyuncu için 'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. 'la olan sözleşmesi 2022'ye kadar olan Oğuzhan'a yapılacak olan teklifin olumlu karşılanması bekleniyor.

Oğuzhan Özyakup'a Ruslar kancayı taktı. Krasnodar kulübü yetkilileri bir süredir ilgilendikleri Siyah-Beyazlı oyuncu için Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. 'la olan sözleşmesi 2022'ye kadar olan Oğuzhan'a yapılacak olan teklifin olumlu karşılanması bekleniyor.

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