Oğuzhan için kapı çalınacak
Giriş Tarihi: 17.11.2019
Oğuzhan Özyakup'a Ruslar kancayı taktı. Krasnodar kulübü yetkilileri bir süredir ilgilendikleri Siyah-Beyazlı oyuncu için Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2022'ye kadar olan Oğuzhan'a yapılacak olan teklifin olumlu karşılanması bekleniyor.Oğuzhan Özyakup'a Ruslar kancayı taktı. Krasnodar kulübü yetkilileri bir süredir ilgilendikleri Siyah-Beyazlı oyuncu için Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2022'ye kadar olan Oğuzhan'a yapılacak olan teklifin olumlu karşılanması bekleniyor.
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