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Beşiktaş eksik çalıştı

SPOR
Giriş Tarihi: 17.11.2019
BEŞİKTAŞ EKSİK ÇALIŞTI

maçının hazırlıklarını sürdürdü. oyuncular dışında tedavisi süren Atiba ve belinde ağrı hisseden Karius dünkü antrenmana katılmadı.

Beşiktaş Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. oyuncular dışında tedavisi süren Atiba ve belinde ağrı hisseden Karius dünkü antrenmana katılmadı.

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