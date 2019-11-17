Obradovic tartışması
Giriş Tarihi: 17.11.2019
CSKA Moskova maçında oyuncularına küfür eden Obradovic büyük tepki çekti. Sırp coach için, “Bu kadarı fazla. Sınırı bu kez aştı” şeklinde yorumlar yapıldı.Cuma gecesi THY Euroleague'de oynanan CSKA Moskova- F.Bahçe Beko maçının 2. yarısında coach Obradovic'in oyuncularına küfürlü sözlerle hakeret etmesi gündeme bomba gibi düştü. Sırp coach'un bu tavrı Fenerbahçeli taraftarların da tepkisini çekti. Sosyal medya Obra'nın küfürlü sözlerini konuşurken, genel kanı Obradovic'in kameranın mola sırasında kendisini çektiğini bildiği halde küfürler etmesinin oyuncular hakkında yönetime bir mesaj yollamış olduğu yönünde.
İSTİFA YALANLAMASI
Obradovic'in kamuoyundaki eleştiriler üzerine istifa ettiği dedikosu da yayılırken Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklama ile bu haberleri yalanladı.
O küfürleri Fatih Terim etseydi ortalık yıkılmıştı.
Küfür asla kabul edilemez. Obra yanlış yaptı.
Obra'nın hareketi kendi başarısızlığını gizlemek!
Oyuncuların ruhsuzluğu Obradovic'i çıldırttı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Terim’siz ve Falcao’suz antrenman
- Şoke eden Lens teklifi
- Şampiyonluk yoksa imza da yok
- Canlı yayında açıkladı! Falcao ne zaman sahalara dönecek?
- Falcao'nun sakatlığıyla ilgili yeni açıklama
- Galatasaray farklı kazandı! Emre Mor ile Jimmy...
- Malatya mesaisi sürüyor
- Avrupa devi Uğurcan Çakır'ı istiyor!
- Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı!
- Galatasaray'da Radamel Falcao krizi!
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Galatasaray'dan Falcao açıklaması: Sakatlığı...
- Son dakika: Başörtülü iki genç kıza saldıran zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi |Video
- Son dakika: Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi |Video
- İstanbul'da korkutan görüntü
- 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! İşte çalışmalarda son durum...
- Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz ve KKTC mesajı
- Son dakika: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini...
- Mansur Yavaş "sahte senet" davası için hakim karşısında!
- Son dakika: Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında karar
- TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Türkiye oyunu bozdu! Depresyondalar
- ASELSAN'dan milyon avroluk dev sözleşme!
- Süddeutsche Zeitung'dan Almanya'ya DEAŞ özeleştirisi: Bunlar bizim suçlularımız!