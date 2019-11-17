Jose Sosa %99 kalıyor
Giriş Tarihi: 17.11.2019
Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Arjantinli için, “Yüzde 99 takımda kalacak. Asbaşkanımız detayları görüşüyor” dedi. İşte haberin detayları ve 17 Kasım tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz spor haberleri...Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports'ta katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sosa için, Ağaoğlu, "Yüzde 99 takımda kalacak. Şöyle söyleyeyim; kaldı da... Asbaşkanımız detayları görüşüyor" açıklamasını yaparak taraftarlara müjdeyi verdi.
Göreve geldikleri günden bu yana ekonomik olarak önemli işler yaptıklaran da aktaran Ağaoğlu, "Şampiyonlar Ligi gelirlerini saymazsak, gelirlerini en çok arttıran kulüp, Trabzonspor. Türkiye'de seyirci sayısı yüzde 9 artarken, bizim stadımızda yüzde 24 arttı. Ticari ürün satışında yüzde 300'ün üzerinde satış söz konusu. Kulübün borçlarını da önemli oranda azalttık" diye konuştu.
DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Sosa için, "Futbolu bıraktıktan sonra da bizimle devam etmesini istiyoruz" dedi.
FIRTINA'DAN ÇİFT ANTRENMAN
Trabzon, A.Gücü maçının hazırlıklarına dün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Sabah yapılan idmanda oyuncular kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Futbolcuların hırsı dikkat çekiciydi.
TRABZONSPOR'A İKİ SPONSOR
Trabzonspor, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ile sponsorluk anlaşması yaptı. Tören, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
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