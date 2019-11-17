Fenerbahçe yönetiminden Ersun Yanal’a net mesaj: Şampiyonluk yoksa imza da yok
Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ersun Yanal’a yeni teklif götürmedi. Şampiyonluk gelirse Yanal ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Aksi halde yeni kontrat olmayacak.
Sezon sonunda sezleşmesi sona erecek olan teknik direktör Ersun Yanal'a şu ana kadar yeni bir teklif iletilmediği öğrenildi. Başkan Koç'un şampiyonluk dışında bir başarı kabul etmediği sezon sonunu beklediği bildirildi.
HENÜZ GÖRÜŞME OLMADI
Dirar ile sözleşme yenileyen Ozan ve Tolga ile yeni sözleşme aşamasında olan yönetimin, Yanal'a teklif götürmeyerek kendisine net bir mesaj verdiği ifade ediliyor.
TEK KRİTER ŞAMPİYONLUK
Kulübe yakın kaynaklar, F.Bahçe sezonu şampiyon olarak tamamlarsa Ersun Yanal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı aksi halde yeni teklifin yapılmayacağını belirtiyor.
Ersun Yanal, bu sezon tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine kurmuş durumda.
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