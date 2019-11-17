Merih Demiral’ın Fransa maçında yırtılan forması Riva’daki müzeye
Giriş Tarihi: 17.11.2019
Juventus forması giyen savunma oyuncusu Merih Demiral'ın milli takım forması altındaki etkileyici performansı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ölümsüzleştiriliyor. TFF Yönetimi, Merih'in Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını Riva'daki milli takım müzesine kaldırma kararı aldı.Juventus forması giyen savunma oyuncusu Merih Demiral'ın milli takım forması altındaki etkileyici performansı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ölümsüzleştiriliyor. TFF Yönetimi, Merih'in Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını Riva'daki milli takım müzesine kaldırma kararı aldı. Merih'in o forması EURO 2020 Elemelerinin simgesi olarak gösteriliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'da Radamel Falcao krizi!
- Avrupa devi Uğurcan Çakır'ı istiyor!
- Falcao'nun sakatlığıyla ilgili yeni açıklama
- Obradovic tartışması
- Galatasaray farklı kazandı! Emre Mor ile Jimmy...
- Jose Sosa %99 kalıyor
- Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı!
- Şampiyonluk yoksa imza da yok
- Malatya mesaisi sürüyor
- Canlı yayında açıkladı! Falcao ne zaman sahalara dönecek?
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Galatasaray'dan Falcao açıklaması: Sakatlığı...
- Son dakika: Başörtülü iki genç kıza saldıran zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi |Video
- Son dakika: Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi |Video
- İstanbul'da korkutan görüntü
- 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! İşte çalışmalarda son durum...
- Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz ve KKTC mesajı
- Son dakika: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini...
- Mansur Yavaş "sahte senet" davası için hakim karşısında!
- Son dakika: Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında karar
- TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Türkiye oyunu bozdu! Depresyondalar
- ASELSAN'dan milyon avroluk dev sözleşme!
- Süddeutsche Zeitung'dan Almanya'ya DEAŞ özeleştirisi: Bunlar bizim suçlularımız!