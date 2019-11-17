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Merih Demiral’ın Fransa maçında yırtılan forması Riva’daki müzeye

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Giriş Tarihi: 17.11.2019
O FORMA MÜZEYE

forması giyen savunma oyuncusu 'ın milli takım forması altındaki etkileyici performansı, tarafından ölümsüzleştiriliyor. Yönetimi, Merih'in ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını Riva'daki milli takım müzesine kaldırma kararı aldı.

Juventus forması giyen savunma oyuncusu Merih Demiral'ın milli takım forması altındaki etkileyici performansı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ölümsüzleştiriliyor. Yönetimi, Merih'in Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını Riva'daki milli takım müzesine kaldırma kararı aldı. Merih'in o forması EURO 2020 Elemelerinin simgesi olarak gösteriliyor.

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