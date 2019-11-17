Andone özel bir dizlikle çalışıyor
Giriş Tarihi: 17.11.2019
Gaziantep ile oynanan maçta dizinden ağır bir sakatlık geçiren Florin Andone ile ilgili bir açıklama yapıldı. Rumen yıldızın kendisi için hazırlanan özel bir dizlikle çalışmalar yaptığı belirtildi.
Gaziantep ile oynanan maçta dizinden ağır bir sakatlık geçiren Florin Andone ile ilgili bir açıklama yapıldı. Rumen yıldızın kendisi için hazırlanan özel bir dizlikle çalışmalar yaptığı belirtildi.
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