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Andone özel bir dizlikle çalışıyor

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Giriş Tarihi: 17.11.2019
ANDONE ÖZEL BİR DİZLİKLE ÇALIŞIYOR

ile oynanan maçta dizinden ağır bir sakatlık geçiren ile ilgili bir açıklama yapıldı. yıldızın kendisi için hazırlanan özel bir dizlikle çalışmalar yaptığı belirtildi.

Gaziantep ile oynanan maçta dizinden ağır bir sakatlık geçiren Florin Andone ile ilgili bir açıklama yapıldı. Rumen yıldızın kendisi için hazırlanan özel bir dizlikle çalışmalar yaptığı belirtildi.

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