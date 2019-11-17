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Galatasaray ‘hız sorunu’nu Kelechi Iheanacho ve Henry Onyekuru ile çözecek

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Giriş Tarihi: 17.11.2019
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Hücumdaki problemlerini devre arasında çözmeyi düşünen , ve ’yu birlikte kadroya katmayı hedefliyor. Terim'in yabancı kontenjanında boşluk açmak için Andone ve Nagatomo'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Bu sezon hücumda büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray, hastalığa devre arasında ilaç bulmayı hedefliyor... Sarı-Kırmızılılar yapacağı takviyelerle özellikle hız anlamındaki problemleri çözmeyi düşünüyor.



Yönetimin listesinde iki yıldız bulunuyor.



BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI!
Alınan bilgilere göre Fatih Terim, büyük oranda anlaşma sağlanan Henry Onyekuru ile birlikte kısa süre önce listeye alınan Kelechi Iheanacho'nun birlikte transfer edilmesini istiyor.



ANDONE&NAGATOMO YOLCU
Yönetimin iki Nijeryalı forvet için de ciddi girişimler yaptığı belirtiliyor.



Terim'in yabancı kontenjanında boşluk açmak için Andone ve Nagatomo'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

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