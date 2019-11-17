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Falcao en az 2 hafta daha yok

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Giriş Tarihi: 17.11.2019
FALCAO EN AZ 2 HAFTA DAHA YOK

’a gelen Falcao salı günü 1 haftalık tedavi için yeniden ’ya gidecek. Kolombiyalı yıldız; , Brugge ve maçlarını da kaçıracak.

Cimbom tam Falcao'ya kavuştum derken yeniden kaybetti!.. Önceki gün İstanbul'a gelen Falcao'nun en az 2 hafta daha forma giyemeyeceği açıklandı. Salı günü yeniden tedavi için 1 haftalığına İspanya'ya gidecek olan Kolombiyalı yıldız; Başakşehir, Brugge ve Trabzonspor maçlarını da kaçıracak.

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