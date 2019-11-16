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Fenerbahçe Ozan, Tolga ve Isla ile nikah tazeleyecek

SPOR
Giriş Tarihi: 16.11.2019
3 TOPÇUYA YENİ SÖZLEŞME

haziranda sözleşmesi sona erecek , ve ile sezon sonunu beklemeden masaya oturacak. Sarı-Lacivertliler bu 3 isimle sözleşme yenilemeyi planlıyor.

Fenerbahçe haziranda sözleşmesi sona erecek Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Isla ile sezon sonunu beklemeden masaya oturacak. Fenerbahçe bu 3 isimle sözleşme yenilemeyi planlıyor. Teknik direktör 'ın da buna onay verdiği gelen haberler arasında. Bu 3 isimde de bir sorun çıkması beklenmiyor. Fenerbahçe'nin Ozan ve Tolga ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken 'ya 1+1 yıllık teklif edileceği ancak Şilili oyuncunun 2 yıllık garanti sözleşme istediği ifade ediliyor.

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