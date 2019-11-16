Fenerbahçe Ozan, Tolga ve Isla ile nikah tazeleyecek
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Fenerbahçe haziranda sözleşmesi sona erecek Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Isla ile sezon sonunu beklemeden masaya oturacak. Sarı-Lacivertliler bu 3 isimle sözleşme yenilemeyi planlıyor.Fenerbahçe haziranda sözleşmesi sona erecek Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Isla ile sezon sonunu beklemeden masaya oturacak. Fenerbahçe bu 3 isimle sözleşme yenilemeyi planlıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da buna onay verdiği gelen haberler arasında. Bu 3 isimde de bir sorun çıkması beklenmiyor. Fenerbahçe'nin Ozan ve Tolga ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken Isla'ya 1+1 yıllık teklif edileceği ancak Şilili oyuncunun 2 yıllık garanti sözleşme istediği ifade ediliyor.
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