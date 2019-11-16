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Terim’siz ve Falcao’suz antrenman

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Giriş Tarihi: 16.11.2019
TERİM’SİZ VE FALCAO’SUZ ANTRENMAN

maçına hazırlanan 'da 'ye giden yine idmanda yer almadı... Sakatlığı sonrası tedavi için 'ya giden da çalışmaya katılmadı. Resmi siteden Kolombiyalı yıldızla ilgili açıklama yapılmadı.

Başakşehir maçına hazırlanan Galatasaray'da ABD'ye giden Fatih Terim yine idmanda yer almadı... Sakatlığı sonrası tedavi için İspanya'ya giden Falcao da çalışmaya katılmadı. Resmi siteden Kolombiyalı yıldızla ilgili açıklama yapılmadı.

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