Şoke eden Lens teklifi
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Lens’i elden çıkarmak isteyen Beşiktaş, Feyenoord ile masaya oturdu. Ancak Hollanda kulübü, “6 aylığına kiralarız. Maaşını siz ödeyin” teklifini yaptı.Yüksek maaş alan ve performansı iyi olmayan isimlerle devre arası yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Jeremain Lens için Feyenoord'la masaya oturdu.
HEMEN MASADAN KALKTILAR
Ancak Hollanda kulübünün teklifinin Siyah- Beyazlılar'ı şok ettiği öğrenildi. Feyenoord'un Lens'i 6 aylığına kiralamak istediğini, buna karşın 2.3 milyon Euro'luk maaşı ödemeye yanaşmadığı belirlendi. Yönetimin bu nedenle masadan kalktığı ifade edildi.
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