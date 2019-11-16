Şoke eden Lens teklifi

Lens’i elden çıkarmak isteyen Beşiktaş, Feyenoord ile masaya oturdu. Ancak Hollanda kulübü, “6 aylığına kiralarız. Maaşını siz ödeyin” teklifini yaptı.

maaş alan ve performansı iyi olmayan isimlerle devre arası yolları ayırmayı planlayanyönetimi,için'la masaya oturdu.Ancakkulübünün teklifinin Siyah- Beyazlılar'ı şok ettiği öğrenildi.'un'i 6 aylığına kiralamak istediğini, buna karşın'luk maaşı ödemeye yanaşmadığı belirlendi. Yönetimin bu nedenle masadan kalktığı ifade edildi.