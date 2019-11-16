Kruse'nin Malatya maçına yetiştirilmesi için doktorlar seferber oldu
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Fenerbahçe'de Malatya maçı öncesinde zamana karşı yarış var. Vedat'ın sakatlığının beklenenden ciddi olması Sarı-Lacivertli kurmayları harekete geçirdi. Kasığındaki ödem geçen ve ağrıları büyük oranda azalan Kruse'nin yetiştirilmesi için doktorlar seferber oldu.Fenerbahçe'de Malatya maçı öncesinde zamana karşı yarış var. Vedat'ın sakatlığının beklenenden ciddi olması Sarı-Lacivertli kurmayları harekete geçirdi. Kasığındaki ödem geçen ve ağrıları büyük oranda azalan Kruse'nin yetiştirilmesi için doktorlar seferber oldu. Ersun Yanal'ın Kruse ve Vedat'ın durumunu çok yakından takip ettiği bildirildi.
Vedat'ın ayak bileğindeki 2 bağda esneme var. Malatya'da oynaması zor.
SAMANDIRA'DA EMRE SÜRPRİZİ
Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanına kasığındaki ağrıları geçen kaptan Emre Belözoğlu da katıldı. Bu gelişme teknik heyeti sevindirdi. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe, Malatya maçı hazırlıklarına bugün de devam edecek.
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