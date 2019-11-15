Fenerbahçe Beko Rusya'da mağlup! CSKA Moskova 88-70 Fenerbahçe Beko
Giriş Tarihi: 15.11.2019
THY Avrupa Ligi'nin 8. maçında Fenerbahçe Beko, CSKA Spor Salonu'nda ilk devresi 39-34 biten karşılaşmada Rus ekibi CSKA Moskova'ya 88-70 mağlup oldu.
Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, 8. maçında 6. mağlubiyetini alırken, Rus ekibi ise 6. kez sahadan galip ayrıldı.
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