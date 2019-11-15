15 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe Beko Rusya'da mağlup! CSKA Moskova 88-70 Fenerbahçe Beko

SPOR
Giriş Tarihi: 15.11.2019
FENERBAHÇE BEKO RUSYA'DA MAĞLUP!

'nin 8. maçında Beko, Spor Salonu'nda ilk devresi 39-34 biten karşılaşmada Rus ekibi CSKA 'ya 88-70 mağlup oldu.

'nde sezona kötü başlayan Beko, 8. maçında 6. mağlubiyetini alırken, Rus ekibi ise 6. kez sahadan galip ayrıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN