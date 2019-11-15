Antalyaspor'ın yeni hocası belli oldu

Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Bülent Korkmaz'ın istifa etmesinin ardından yeni hocasını açıkladı. Bülent Korkmaz'dan boşalan koltuğa Galatasaray'ın bir başka eski oyuncusu Stjepan Tomas'in getirildi.

Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor, takımın başına Stjepan Tomas'ın geçirildiğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

İmza töreninde duygularını paylaşan ve hedeflerini anlatan Stjepan Tomas, kendisine Antalyaspor'da teknik direktörlük görevi yapma fırsatı veren Başkan Öztürk ile yönetimine teşekkür etti.

Antalyaspor'a geldiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Tomas, "Bu kulüp çok daha güzel şeyleri hak ediyor. Buna hep beraber çalışacağız. Kulüp 2.5 senelik sözleşme imzaladı ve bana inanıyor. Ben bu kulüp için her şeyi yapacağım. Antalyaspor'un çok maçını seyrettim, takip ettim. Çok iyi oyunculara sahip. Tecrübeli, genç ve potansiyele sahip oyuncular var. Ben ofansif futbol oynatmak istiyorum. Antalyaspor bu kadroya sahip. Benim düşüncem bu kadro iş yapar. Hedefimiz tek tek maç kazanmak. Gazişehir maçında 3 puan kazanmak" diye konuştu.