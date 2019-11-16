Uğurcan’ın peşinde 11 kulüp var
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Bu sezon Trabzonspor kalesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır, Avrupa devlerini peşine taktı... Genç file bekçisinin menajeri Engin Kırkpınar, "Sadece Liverpool değil, 4 İngiliz, 3 İspanyol, 4 de Fransız kulübü Uğurcan'ı izliyor. Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'dan sonra 20 milyon Euro'nun altında bir ücrete Uğurcan'ı göndereceğini düşünmüyorum" dedi.Bu sezon Trabzonspor kalesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır, Avrupa devlerini peşine taktı... Genç file bekçisinin menajeri Engin Kırkpınar, "Sadece Liverpool değil, 4 İngiliz, 3 İspanyol, 4 de Fransız kulübü Uğurcan'ı izliyor. Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'dan sonra 20 milyon Euro'nun altında bir ücrete Uğurcan'ı göndereceğini düşünmüyorum" dedi.
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