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Uğurcan’ın peşinde 11 kulüp var

SPOR
Giriş Tarihi: 16.11.2019
UĞURCAN’IN PEŞİNDE 11 KULÜP VAR

Bu sezon kalesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken , Avrupa devlerini peşine taktı... Genç file bekçisinin menajeri , "Sadece değil, 4 , 3 , 4 de Fransız kulübü Uğurcan'ı izliyor. Trabzonspor'un 'dan sonra 20 milyon 'nun altında bir ücrete Uğurcan'ı göndereceğini düşünmüyorum" dedi.

Bu sezon Trabzonspor kalesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır, Avrupa devlerini peşine taktı... Genç file bekçisinin menajeri , "Sadece değil, 4 İngiliz, 3 İspanyol, 4 de Fransız kulübü Uğurcan'ı izliyor. 'un Yusuf Yazıcı'dan sonra 20 milyon Euro'nun altında bir ücrete Uğurcan'ı göndereceğini düşünmüyorum" dedi.

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