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Taylan Antalyalı süre istiyor!

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Giriş Tarihi: 14.11.2019
TAYLAN ANTALYALI SÜRE İSTİYOR!

Cimbom'un genç yıldızı , maçında oyunun son dakikalarında süre almıştı. Genç yıldız hocası 'den daha fazla süre istedi.

Cimbom'un genç yıldızı , maçında oyunun son dakikalarında süre almıştı. Genç yıldız hocası 'den daha fazla süre istedi.

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