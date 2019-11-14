Taylan Antalyalı süre istiyor!
Giriş Tarihi: 14.11.2019
Cimbom'un genç yıldızı Taylan Antalyalı, Gaziantep maçında oyunun son dakikalarında süre almıştı. Genç yıldız hocası Fatih Terim'den daha fazla süre istedi.Cimbom'un genç yıldızı Taylan Antalyalı, Gaziantep maçında oyunun son dakikalarında süre almıştı. Genç yıldız hocası Fatih Terim'den daha fazla süre istedi.
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