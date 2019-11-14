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Galatasaray'da Başakşehir startı verildi!

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Giriş Tarihi: 14.11.2019
BAŞAKŞEHİR STARTI VERİLDİ!

ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına dün start verdi. yönetimindeki antrenmanda oyuncuların hırsı dikkat çekti.

Galatasaray ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına dün start verdi. Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda oyuncuların hırsı dikkat çekti...



Sarı-Kırmızılılar, idmanın son bölümünde Başakşehir maçının taktiğini de denedi.

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