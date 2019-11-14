14 Kasım 2019, Perşembe
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Muslera çok farklı!

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Giriş Tarihi: 14.11.2019
MUSLERA ÇOK FARKLI!

G.Saray'da , oynadığı 11 maçın 5'inde kalesini gole kapadı. file bekçisi, 35 kurtarış ile kalesinde devleşti. kaleci, yüzde 80'lik kurtarış istatistiğine sahip.

G.Saray'da Muslera, oynadığı 11 maçın 5'inde kalesini gole kapadı. file bekçisi, 35 kurtarış ile kalesinde devleşti. kaleci, yüzde 80'lik kurtarış istatistiğine sahip.

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