Muslera çok farklı!
Giriş Tarihi: 14.11.2019
G.Saray'da Muslera, oynadığı 11 maçın 5'inde kalesini gole kapadı. Uruguaylı file bekçisi, 35 kurtarış ile kalesinde devleşti. Tecrübeli kaleci, yüzde 80'lik kurtarış istatistiğine sahip.G.Saray'da Muslera, oynadığı 11 maçın 5'inde kalesini gole kapadı. Uruguaylı file bekçisi, 35 kurtarış ile kalesinde devleşti. Tecrübeli kaleci, yüzde 80'lik kurtarış istatistiğine sahip.
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