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Samandıra’da çifte mesai! Malatya hazırlıkları tam gaz devam ediyor

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Giriş Tarihi: 14.11.2019
SAMANDIRA’DA ÇİFTE MESAİ

, ile deplasmanda oynayşacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Sabah saatlerinde yapılan günün ilk antrenmanında salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Akşam antermanı ise açık sahada yapıldı. bulunan oyuncular antermanda yer almadı. Çalışmalar bugün de devam edecek.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayşacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Sabah saatlerinde yapılan günün ilk antrenmanında salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Akşam antermanı ise açık sahada yapıldı. bulunan oyuncular antermanda yer almadı. Çalışmalar bugün de devam edecek.

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