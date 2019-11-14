Rami’nin gözü ilk 11’de
Giriş Tarihi: 14.11.2019
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Adil Rami, gözünü ilk 11'e dikti. Fransız stoper, ilk 11'de yer alabilmek için Serdar ve Zanka ile kıran kırana bir forma savaşının içine girecek.Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Adil Rami, gözünü ilk 11'e dikti. Fransız stoper, ilk 11'de yer alabilmek için Serdar ve Zanka ile kıran kırana bir forma savaşının içine girecek.
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