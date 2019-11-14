14 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Rami’nin gözü ilk 11’de

SPOR
Giriş Tarihi: 14.11.2019
RAMİ’NİN GÖZÜ İLK 11’DE

'de sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan , gözünü ilk 11'e dikti. stoper, ilk 11'de yer alabilmek için Serdar ve Zanka ile kıran kırana bir forma savaşının içine girecek.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan , gözünü ilk 11'e dikti. stoper, ilk 11'de yer alabilmek için Serdar ve Zanka ile kıran kırana bir forma savaşının içine girecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN