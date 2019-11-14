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Vedat Muriç zamana karşı

SPOR
Giriş Tarihi: 14.11.2019
VEDAT MURİÇ ZAMANA KARŞI

Yak bileğinde 2. derece burkulma olan Vedat Muric'in tedavisine başlandı. Yıldız forvetin maçına yetişme şansının olduğu belirtildi. Eğer 1 hafta içinde takıma katılırsa Vedat zorlu Malatya deplasmanının kadrosuna alınacak.

Yak bileğinde 2. derece burkulma olan Vedat Muric'in tedavisine başlandı. Yıldız forvetin maçına yetişme şansının olduğu belirtildi. Eğer 1 hafta içinde takıma katılırsa Vedat zorlu Malatya deplasmanının kadrosuna alınacak.

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