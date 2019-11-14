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İstanbul’a dönen Falcao için seferberlik ilan edildi

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Giriş Tarihi: 14.11.2019
FALCAO’YA ÖZEL TERAPİ

maçında oynaması beklenen Falcao için, sağlık ekibi ve teknik heyet yoğun mesaide... Florya’da Kolombiyalı için tüm şartlar zorlanıyor.

G.Saray'da Radamel Falcao için seferberlik ilan edildi. Dün İstanbul'a gelen Kolombiyalı golcünün maçına yetişmesi için yoğun mesai harcanıyor.

8 GÜNLÜK MARKAJ
G.Saray Sağlık ekibi ve teknik heyeti Kolombiyalı oyuncuyu 8 gün boyunca markaja alacak. Rumen golcü Andone'nin yokluğunda santrforu kalmayan Cimbom'da Fatih Terim'in Falcao için tüm şartların zorlanmasını istediği öğrenildi.

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